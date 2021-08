Le indiscrezioni più recenti su OnePlus 9T avevano suggerito che lo smartphone potrebbe non essere in lavorazione. Si pensava che l’azienda fosse favorevole alla creazione di uno smartphone più economico. Ciò ha portato a voci dell’azienda che indicavano l’arrivo di un nuovo smartphone OnePlus 9R, sostituto di quel top-di-gamma.

Sembra anche che le voci non fossero molto accurate e potremmo trovarci di fronte a uno smartphone chiamato OnePlus 9RT. Un informatore ha persino rivelato come potrebbero essere le specifiche di questo dispositivo in arrivo in un tweet.

OnePlus 9RT: display sAMOLED da 6,55 pollici

Secondo la perdita, OnePlus 9RT è uno smartphone che sarà probabilmente reso disponibile in tre varianti di archiviazione che includono 8 GB di RAM con 128 GB di spazio di archiviazione o 256 GB di spazio di archiviazione insieme a una variante di RAM da 12 GB insieme a una variante di archiviazione da 256 GB.

Apparentemente questo smartphone sarà dotato di un display sAMOLED E3 FHD+ da 6,55 pollici con risoluzione 120Hz. Inoltre, dovrebbe essere dotato di uno schermo Gorilla Glass 5 e il pannello posteriore sarà realizzato in AG Frosted Gorilla Glass. Il telaio sarà realizzato in lega di alluminio serie 6.

Il device sará alimentato da Qualcomm

All’interno, verrà fornito con chipset Qualcomm Snapdragon 870 con RAM LPDDR4x e memoria interna flash UFS 3.1. Questo sarà accompagnato da una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica super flash SuperVOOC 2.0 da 65 W. Avrà due altoparlanti con audio panoramico Dolby, motore lineare sull’asse X e un NFC completo.

Sul fronte della fotocamera, la perdita afferma che OnePlus 9RT verrà fornito con una configurazione a tripla fotocamera sul retro con un sensore Sony IMX766 principale da 50 MP con OIS insieme a un sensore secondario Sony IMX481 da 16 MP e un sensore in bianco e nero da 2 MP.

Lo smartphone sarà dotato di un sensore di impronte digitali in-display per la sicurezza e di Oxygen OS 12.