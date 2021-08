Nella homepage del sito ufficiale di Linkem è stata nuovamente inserita l’offerta FWA denominata Mega Promo 20 Anni, attivabile a un costo promozionale di 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi.

La precedente Promo Special è stata invece rimossa dal sito ufficiale dell’operatore, ma i documenti di trasparenza tariffaria sono ancora disponibili con la stessa scadenza fissata inizialmente, ovvero il 31 Agosto 2021 salvo cambiamenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Linkem: ritorna la Mega Promo 20 anni

Sottoscrivendo l’offerta Mega Promo 20 Anni è possibile ottenere internet wireless illimitato su rete 4G, con modem incluso in comodato d’uso gratuito e Assistenza Prime gratuita in promozione (invece che a 5 euro al mese). Attraverso quest’ultima è possibile usufruire di un servizio di caring telefonico specializzato, oltre che di un’assistenza continuativa sul proprio apparato.

Per quanto riguarda il modem, in base all’indirizzo fornito dal cliente durante l’attivazione dell’offerta, Linkem assegna l’apparato più adatto: modem da interno o da esterno. Il modem da interno può essere messo in funzione effettuando il collegamento a una qualsiasi presa di corrente, mentre il modem da esterno richiede l’intervento di un tecnico specializzato Linkem che installerà l’apparato sul balcone di casa.

Come già detto, il costo promozionale previsto dall’offerta è pari a 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi, ma a partire dalla tredicesima mensilità bisognerà sostenere un prezzo di 26,90 euro mensili. Il servizio di connettività 4G, attivato al domicilio indicato in fase di sottoscrizione del contratto, viene fornito attraverso una rete FWA+, ovvero Fixed Wireless Access in modalità Misto Fibra Radio. Visitate il sito ufficiale per maggiori dettagli.