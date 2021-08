iPhone 13: in attesa dell'uscita, trapelano le immagini esclusive del nuovo smartphone

Manca sempre meno all’uscita dell’attesissimo iPhone 13. I fan accaniti e innamorati dello smartphone ideato da Apple fremono all’idea di tenere in mano la novità. Intanto è possibile vedere le foto, che mostrerebbero l’iPhone di ultima generazione nel nuovo colore oro rosa previsto da Apple, ma ci sono dubbi su questa affermazione. Più che oro rosa, decisamente molto scuro, è forse più probabile che quello in foto sia un modello nero o grafite di pre-produzione fotografato sotto una luce calda.

Le immagini sono state condivise dal leaker Duan Rui e riguardano solo la parte posteriore di un presunto iPhone 13 Pro parzialmente assemblato. Stando alla fonte, non si tratterebbe di un prototipo o di modelli 3D, ma di un vero iPhone non ancora assemblato del tutto.

Dalla foto notiamo un bump della fotocamera a tre obiettivi più grande e sporgente rispetto a quello presente sugli iPhone 12. Anche tenendo conto della prospettiva distorta delle foto, la fotocamera sembra essere significativamente più ampia, andando ad occupare quasi la metà della larghezza del telefono.

Gli iPhone 13 dovrebbero essere presentati da Apple entro la fine di settembre.

iPhone 13, ecco come saranno

Da quanto appreso fino a questo momento, i nuovi iPhone 13:

saranno disponibili in 4 taglie

saranno abbastanza simili a iPhone 12, per questo si rumoreggia che potranno chiamarsi iPhone 12s e nonn 13

avranno il notch più piccolo

avranno frequenza di aggiornamento del display a 120Hz

monteranno il chip di ultima generazione A15

monteranno un sistema di fotocamere più avanzato rispetto al passato

Croce e delizia, il notch dovrebbe essere sensibilmente più piccolo rispetto al passato, con il sensore della fotocamera anteriore spostato sulla sinistra. A rivelarlo era stato il sito giapponese Mac Otakara, che aveva anche proposto un mock up realizzato con la stampante 3D. L’analista Ming-Chi Kuo, addentro al mondo di Cupertino, aveva invece annunciato possibili importanti novità in merito al comparto fotografico. In particolare la versione Pro Max farà passi avanti in questo senso: l’obiettivo grandangolare dovrebbe avere apertura f/1.5, a fronte di quella f/1.6 della versione precedente.