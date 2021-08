In estate Iliad ha deciso di confermare una delle sue principali promozioni sul mercato della telefonia mobile, la Giga 120. Il pacchetto di consumi per questa tariffa si dimostra il migliore sul mercato, con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la navigazione internet. Il prezzo previsto è di soli 9,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni,

Iliad, si prepara il processo di dismissione al 3G

Il provider con la sua tariffa Flash 120 assicura ai clienti anche un’altra sorpresa: l’opzione 5G. I clienti che scelgono questa promozione quindi potranno navigare in internet alle massime velocità e senza costi aggiuntivi. Il 5G di Iliad rappresenta già una certezza ed entro il 2022 la tecnologia sarà presente in molte città italiane.

Con la presenza del 5G nelle tariffe ufficiali del gestore francese, sono però previsti anche cambiamenti rispetto agli attuali standard. Per massimizzare gli sforzi sul 5G, infatti, anche Iliad potrebbe a breve far partire un processo di dismissione per le linee 3G.

L’esempio del gestore francese prende spunto dalle iniziative commerciali già previste da TIM e Vodafone. I due operatori hanno deciso di eliminare progressivamente le reti 3G al fine di concentrare gli investimenti proprio sul 5G.

Rispetto a TIM e Vodafone, però, i tempi potrebbero essere leggermente più lunghi. Sino al momento in cui Iliad non raggiungerà la copertura omogenea del territorio, il 3G resterà protagonista. Allo stato attuale quindi lo scenario dovrebbe restare immutato, in attesa di novità che potrebbero arrivare sempre nel 2022.