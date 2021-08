I nuovi sconti del volantino Euronics propongono un risparmio quasi senza precedenti, i prezzi sono bassi e decisamente economici, promettendo prezzi sempre più bassi, anche sui migliori dispositivi attualmente in commercio, con validità fissata fino al 31 agosto 2021.

Gli acquisti, è importante ricordarlo, sono effettuabili solamente nei punti vendita, in particolar modo nei negozi di proprietà del socio Euronics Bruno, non online o da altre parti sul territorio. I singoli prodotti attualmente in commercio, lo ricordiamo, sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, e sopratutto sono disponibili nella variante no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, non da un operatore telefonico.

Euronics: questi sconti vi faranno impazzire

I prodotti maggiormente interessanti del volantino Euronics rientrano più che altro nella fascia intermedia della telefonia mobile, con prezzi inferiori ai 399 euro. I modelli da non perdere sono Oppo Find X3 Lite, Oppo Reno 4Z, Oppo A94, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Redmi 9C, Oppo A74 o anche Xiaomi Redmi Note 10S.

Il top di gamma, invece, è rappresentato dall’Apple iPhone 12 pro Max, uno smartphone davvero unico nel proprio genere, disponibile in questo periodo a 1189 euro, nella variante con 128GB di memoria interna e completamente sbrandizzato.

Il volantino Euronics è elencato completamente nel nostro articolo, aprendo le pagine sottostanti avrete la possibilità di scoprire in esclusiva quali sono i prezzi più bassi, le migliori occasioni ed anche le offerte legate alle altre categorie merceologiche, non incluse nell’articolo.