Il volantino esselunga riserva agli utenti tantissime sorprese, con questa campagna promozionale è possibile accedere a prodotti sempre più economici e prezzi veramente ridotti, rispetto ad un listino originariamente particolarmente elevato.

Fino al 1 settembre 2021, infatti, in ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale, risulta essere possibile accedere ai prodotti elencati nell’articolo, disponibili nella variante no brand, con annessa garanzia della durata di 24 mesi. Le scorte risultano essere veramente limitate, per questo motivo si consiglia caldamente di approfittare quanto prima degli sconti.

Esselunga: il volantino con le migliori occasioni

Il prodotto più interessante del volantino Esselunga è il Vivo Y11s, un modello appartenente alla fascia bassa della telefonia mobile, ed oggi commercializzato alla modica cifra di 119 euro, sempre nella variante completamente sbrandizzata.

Leggendo la scheda tecnica, ad ogni modo, scopriamo essere un dispositivo con 32GB di memoria interna, completamente espandibile tramite microSD, processore octa-core, 3GB di RAM, 5000mAh di batteria (per un’autonomia superiore alle aspettative), riconoscimento del viso 2D, sensore per le impronte digitali, 3 fotocamere nella parte posteriore ed un sensore anteriore da 2 megapixel (per garantire ottimi effetti bokeh).

Maggiori informazioni in merito al corrente volantino Esselunga sono disponibili direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, senza dimenticare comunque le condizioni della campagna, definita offerta tech. Le scorte sono estremamente limitate, gli acquisti possono essere completati solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non da altre parti o comunque sul sito ufficiale.