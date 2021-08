Il progetto che riguarda l’espansione della nuova rete WiFi in tutta Italia sta andando avanti davvero discretamente. L’iniziativa di cui parliamo si chiama Piazza Italia WiFi e pare che si stia col tempo diffondendo sempre di più in tutto il nostro Paese anche con grande velocità. Pare infatti che non molto tempo fa il MiSE abbia voluto fortemente mettere in essere questa novità che oggi è diventata una risorsa per tutti gli utenti, tra l’altro anche molto richiesta. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WiFi Gratis: i lavori procedono con grande velocità

Allo stato attuale, pare che ci siano già molti cittadini che hanno la possibilità di connettersi alla rete. Ovviamente, l’accesso alla rete internet WiFi che mette al servizio il MiSE a tutti gli utenti sarà del tutto gratis. Quindi, ci sarà una rete WiFi che sarà accessibile in maniera davvero molto semplice mediante un’app dedicata, ma solo ed esclusivamente in alcune parti specifiche della regione in cui si troviamo.

I lavori stanno andando avanti in una maniera davvero impressionante e i punti di accesso stanno aumentando sempre di più. Tutto ciò è stato realizzato grazie alla celebre azienda Infratel, la quale ha collaborato insieme a TIM a partire da gennaio 2019 per elaborare e mettere in essere questo progetto.

Questo progetto è stato particolarmente importante anche per quanto concerne l’emergenza sanitaria. Infatti, molte strutture sanitarie ed ospedaliere hanno potuto usufruire di 5.000 hotspot del tutto gratuiti da marzo 2020. Dunque, l’espansione continuerà giorno ogni giorno e i paesi che avranno a disposizione l’internet gratis sono in crescita.