Vodafone è attivissima nel campo della telefonia mobile anche in questa seconda parte del mese di Agosto. Il gestore ha ben in mente il suo obiettivo: sfidare Iliad nelle tariffe low cost. Per ottenere sempre più clienti nella propria base, il gestore ha deciso di puntare forte sulle offerte legate alla portabilità del numero da altro provider.

Vodafone, le due proposte da non perdere ad Agosto

Sino alla fine del mese, gli utenti potranno accedere alla speciale tariffa Special 100 Giga. Il pacchetto di questa ricaricabile prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per la connessione di rete. Il costo previsto con rinnovo ogni trenta giorni è 8,99 euro.

Nella stagione estiva, questa ricaricabile si presenta come una vera e propria alternativa alla Flash 120 di Iliad. I clienti che intendono sottoscrivere questa ricaricabile dovranno aggiungere una quota una tantum di 10 euro per la ricezione della SIM.

Gli abbonati che scelgono di passare Vodafone, al tempo stesso, avranno anche una garanzia non da poco sul prezzo. Il provider, infatti, prevede un costo bloccato per tutti i nuovi utenti, almeno durante i primi sei mesi di abbonamento.

Gli interessati possono richiedere questa promozione presso uno dei punti vendita ufficiali del gestore in Italia. Per i clienti attuali di Iliad è prevista anche una possibilità di attivazione online.

Oltre a questa tariffa con 100 Giga, i clienti di Vodafone possono anche attivare una seconda promozione: la Special 50 Giga. In questo caso, il pacchetto dei consumi prevede chiamate senza limiti, SMS verso tutti e 50 Giga per internet. Il prezzo è di 7,99 euro.