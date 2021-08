A partire dalla giornata del 21 agosto 2021 il colosso Sky ha reso disponibile un nuovo canale interamente dedicato allo sport e al mondo del calcio. Si tratta in particolare di Sky Sport 4K, sul quale verranno trasmessi i migliori eventi sportivi ad una risoluzione elevatissima.

Arriva ufficialmente Sky Sport 4K, il nuovo canale con i migliori eventi sportivi di Sky

Come già accennato, il colosso Sky ha da poco attivato un nuovo canale, ovvero Sky Sport 4K. Quest’ultimo sarà disponibile sul canale 213 di Sky Q via satellite e, come specificato dall’azienda, non sarà disponibile per i clienti Sky Q via internet né My Sky.

Con questo nuovo canale gli utenti potranno visionare tanti contenuti sportivi con la massima qualità del 4K HDR. Nello specifico, verranno trasmessi:

190 partite a stagione di Serie A, Serie B, Premier League e Bundesliga, lo spettacolo delle competizioni UEFA con 50 partite a stagione di Champions League, Europa League e Europa Conference League.

I motori con tutti i Gran Premi di Formula 1

Il tennis con il torneo di Wimbledon

Il basket europeo dell’Eurolega con le partite in casa della Olimpia Milano.

Documentari, le produzioni originali di Sky Sport e i grandi eventi sportivi del passato,

Nella giornata di ieri sono già stati trasmessi grandi match, come la partita di Serie A Empoli-Sassuolo, la partita di Premier League con Liverpool-Burnley e la partita di Bundesliga con Bayer Leverkusen – Borussia Mönchengladbach. Per la giornata di oggi 22 agosto 2021, invece, sono previste la partita di Premier League con Arsenal-Chelsea e la partita di Serie A con Sampdoria-Milan.