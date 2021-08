Tante sono le situazioni in cui tanti cittadini del nostro Paese non sanno che potrebbero avere tra le mani delle SIM telefoniche molto preziose. Pare infatti che le succitate siano definite anche “Top Number” per via del fatto che hanno un valore veramente inestimabile che cresce giorno dopo giorno.

E’ doveroso specificare che queste utente non sono comuni ma sono decisamente rare, e questo è dovuto al fatto che hanno una sequenza numerica davvero unica. Dunque, per questo motivo, tanti sono i collezionisti che cercano di accaparrarsi questi esemplari e farebbero ogni cosa pur di entrarne in possesso.

Ciò che rende speciali queste SIM è una ripetizione di numeri singolare. Questo particolare non poteva sfuggire a Le Iene, i quali hanno realizzato un servizio televisivo ad hoc per parlare delle SIM Top Number.

SIM Top Number: i numeri di queste schede sono molto rari

I numeri che hanno preso in considerazione Le Iene sono quelli più ricercati in tutta Italia. La cosa davvero rispettabile è che i giornalisti del programma televisivo hanno fatto sì che il tutto venisse fatto per uno scopo nobile. Infatti, presa visione di questa situazione emergente, le compagnie telefoniche hanno realizzato un’asta benefica dove si sono presentati ben 600 acquirenti. Dopo le tante offerte, tutto l’incasso è stato dato all’Istituto Nazionale tumori per la ricerca.

Ecco di seguito la lista delle SIM telefoniche più ricercate in Italia (abbiamo ovviamente oscurato i numeri per motivi di privacy):