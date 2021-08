Ultime notizie apprese affermano che Motorola sta lavorando su un nuovo tablet chiamato Moto Tab G20, il quale è apparso in Google Play Console rivelando così le sue specifiche chiave e il suo design.

L’elenco in questione mostra che il dispositivo è dotato di un display con una risoluzione di 1.280 x 800 pixel, è alimentato dal chipset Helio P22T, indicato come MT8768A, abbinato a 3 GB di RAM. Scopriamolo meglio nel dettaglio.

Motorola Moto Tab G20 potrebbe essere presentato molto presto

Continuando a parlare delle sue specifiche tecniche, le indiscrezioni ritengono che il G20 sarà basato su una versione quasi stock di Android 11. Passando al lato estetico, dando un’occhiata all’immagine trapelate il tablet appare dotato di cornici spesse e potrebbe essere considerato la versione rinominata del tablet Lenovo Tab M8 (terza generazione), che di recente è comparso in alcuni mercati come quello giapponese. In virtù di ciò riportiamo di seguito i dettagli tecnici di quest’ultimo dispositivo.

Stando a quest’ultima considerazione, è probabile che il Moto Tab G20 condivida il resto delle specifiche del tablet Lenovo. Per saperne di più dovremo attendere comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda, che potrebbero non tardare a giungere data la scoperta del dispositivo in Google Play Console.

Insomma, la scheda tecnica è molto chiara; il Moto Tab G20 è un tablet di fascia molto bassa che dovrebbe andare ad affiancarsi alla proposta Lenovo, magari nei mercati in cui quest’ultimo non viene commercializzato e in cui il brand Motorola è più forte. Attendiamo comunque la presentazione ufficiale per saperne di più.