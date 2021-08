Iliad da tempo rappresenta una soluzione di grande vantaggio per gli utenti che cercano un risparmio costante per le offerte della telefonia mobile. Da quai ai prossimi mesi, però, il provider francese vuole ampliare i suoi orizzonti entrando ufficialmente anche nel settore della telefonia fissa.

Iliad ha siglato una doppia partnership: vicina la Fibra ottica

L’obiettivo di Iliad è quello di garantire al più presto una serie di offerte per la Fibra Ottica a tutti i suoi clienti. Stando alle indiscrezioni degli addetti ai lavori, anche per le promozioni all inclusive con la Fibra ottica inclusa, Iliad dovrebbe garantire agli abbonati i prezzi più bassi del mercato.

Nel corso di quest’estate sono giunte alla cronaca una serie di novità circa i passi dell’operatore per il lancio delle prime tariffe. Iliad ha messo a punto infatti una doppia partnership operativa, con Open Fiber e con FiberCop. Se il legame con Open Fiber era già consolidato da alcune settimane, la vera novità è rappresentata dall’accordo stipulato con la società controllata da TIM.

Sempre Iliad, in vista di un lancio per le tariffe Fibra ottica, può contare ora anche sull’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Questo passo burocratico è necessario per una piena operabilità nel settore della telefonia fissa.

Gli utenti, a questo punto, si attendono informazioni precise per quanto concerne le tempistiche. Se sono da escludere imminenti novità già entro la fine di questa estate, alcune indiscrezioni parlano di prime tariffe in arrivo già tra il tardo autunno e la fine dell’anno.