Secondo i rumor degli scorsi giorni, Huawei sarebbe pronta a rilasciare un nuovo dispositivo della serie Nova già il mese prossimo.

A conferma di ciò, sono da poco disponibili nuove immagini di Huawei Nova 9, trapelate dall’ente di certificazione cinese TENAA. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul nuovo dispositivo.

Huawei Nova 9 fa visita al TENAA

Lo smartphone infatti ha ricevuto le certificazioni del caso (almeno in Cina) ed è quindi pronto per la commercializzazione: il codice modello è RTL-AL00, ma le notizie riguardo le specifiche tecniche sono ancora poche. Dalle foto trapelate online di recente, il dispositivo appare simile sia a Honor 50 Pro che a Huawei P50, soprattutto per quanto riguarda lo stile delle fotocamere posteriori.

Huawei Nova 9 dovrebbe montare un chip Snapdragon 778G, ma “depotenziato” rispetto alla versione base, anche se altri rumor parlano di chip Dimensity. Con tutta probabilità sarà compatibile con la connettività 5G e monterà il sistema operativo HarmonyOS. Maggiori informazioni saranno sicuramente disponibile nelle prossime settimane.

Nelle notizie correlate, un nuovo telefono Huawei con numero di modello RTE-AL00 è stato recentemente certificato dall’autorità TENAA della Cina. La certificazione non ha rilasciato informazioni sulle specifiche. Non ci resta, a questo punto, che attendere maggiori indiscrezioni nelle prossime settimane.