Il nuovissimo volantino Esselunga attende gli utenti su tutto il territorio italiano, i prezzi sono bassi e veramente economici, garantendo nel contempo un risparmio quasi senza precedenti, con il quale è facilissimo pensare di spendere molto poco.

Il risparmio è dietro l’angolo, ma è bene sapere che gli acquisti potranno essere completati nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale o da altre parti. Le scorte, inoltre, sono estremamente limitate, per questo motivo dovrete assolutamente velocizzare l’acquisto dei prodotti di vostro interesse, sebbene la campagna promozionale sia in scadenza il 1 settembre 2021.

Scoprite i nuovi codici sconto Amazon, sono tutti per voi nel nostro canale Telegram ufficiale.

Esselunga: queste nuove occasioni sono incredibili

Spendere poco con Esselunga è davvero semplicissimo, all’interno della nuova offerta tech potrete trovare uno sconto molto speciale, applicato direttamente sul Vivo Y11s, uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, oggi disponibile all’acquisto a soli 119 euro.

La variante in promozione prevede 32GB di memorai interna, display da 6,51 pollici di diagonale, 3GB di RAM, un processore octa-core (la cui frequenza di clock si ferma a 1,8GHz), batteria da ben 5000mAh, riconoscimento del viso 2D, sblocco con l’impronta digitale e sopratutto tripla fotocamera posteriore (suddivisa in una principale da 13 megapixel, un grandangolare da 8 megapixel ed un bokeh da 2 megapixel).

Il prodotto viene commercializzato in versione no brand, con possibilità di affidarsi alla rateizzazione senza interessi, solo nel momento in cui si dovessero superare i 199 euro, quindi sarà necessario aggiungere altri dispositivi all’ordine finale.