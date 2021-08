E’ iniziato il campionato Serie A su DAZN, e come consueto ritorna l’appuntamento con le squadre piu’ seguite della stagione.

Il servizio e’ famoso sopratutto per la qualita’ dello streaming a cui sono abituati i clienti, ma nonostante questa peculiarita’ sembra che ci siano stati dei problemi dovuti da un picco di ascolti. Il problema tecnico ha causato alcuni minuti di piccoli disagi durante le prime fasi della partita Inter-Genoa, ma sembra che tutto sia stato risolto al meglio in poco tempo.

La causa e’ da imputare principalmente alle CDN globali (i provider che distribuiscono i contenuti), che hanno visto un picco di ascolti che ha destabilizzato il flusso di streaming. Sembra che comunque il reparto tecnico abbia subito distribuito il traffico sulle altre CDN, risolvendo in soli 3 minuti la questione.

L’impatto non è stato importante, considerando anche i numeri della partita dell’Inter. Nessun problema nel secondo tempo e neppure nel match che ha visto disputare il Verona contro il Sassuolo, andato in onda su un canale diverso.

Calendario prossime partite

Di seguito, ecco riportato il calendario DAZN delle prossime partite in programmazione, per non perdere nemmeno un match di questo nuovo campionato della SERIE A 2021/2022:

Domenica 22 agosto 2021 alle 18.30 Bologna-Salernitana in onda su DAZN;

in onda su DAZN; Domenica 22 agosto 2021 alle 18.30 Udinese-Juventus in onda su DAZN;

in onda su DAZN; Domenica 22 agosto 2021 alle 20.45 Napoli-Venezia in onda su DAZN;

in onda su DAZN; Domenica 22 agosto 2021 alle 20.45 Roma-Fiorentina in onda su DAZN;

in onda su DAZN; Lunedì 23 agosto 2021 alle 18.30 Cagliari-Spezia in onda su DAZN;

in onda su DAZN; Lunedì 23 agosto 2021 alle 20.45 Sampdoria-Milan in onda su DAZN;

Seguiranno aggiornamenti sulle prossime partite e sul calendario, nel caso di modifiche improvvise.