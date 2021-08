Airbnb ha fatto irruzione sulla scena dei viaggi e in molti modi ha rivoluzionato il turismo come lo conoscevamo.

Non solo un appartamento Airbnb è spesso più economico di una camera d’albergo, ma ti consente anche di risparmiare denaro extra utilizzando la cucina e tutti gli altri servizi (consolidando ulteriormente la vera esperienza locale).

Negli ultimi 5 anni, Airbnb e’ diventata una realta’ affermata in tutto il mondo, ma c’è anche un lato oscuro che bisogna considerare.

L'”effetto Airbnb” sui mercati immobiliari delle città costringe gli inquilini di lunga data a lasciare le loro case, in cambio di turisti a breve termine che sono molto più redditizi per i proprietari. E oltre alla carenza di alloggi e agli affitti gonfiati, c’è un numero sempre crescente di truffe che prendono di mira gli ospiti ignari.

In questo post, verrano considerate alcune delle truffe di Airbnb più comuni, ma vediamo insieme di che si tratta.

Airbnb è sicuro?

Prima di iniziare, voglio chiarire una cosa. Per la maggior parte, Airbnb rimane ancora una piattaforma sicura.

Tuttavia, ci sono ancora alcuni personaggi che cercano di ingannare il sistema e manipolare la piattaforma per il loro tornaconto.

Questa è probabilmente la truffa Airbnb più comune ed è quella che ho effettivamente sperimentato in prima persona. In alcuni casi, questa è anche la più benigna delle truffe e in altri casi non può essere altro che un errore onesto.

Funziona così: trovi un Airbnb, ti piace, lo prenoti. Ma una volta arrivato all’indirizzo, sei accolto dall’host (o dal suo rappresentante), che ti dice che la proprietà non è più disponibile.

Potrebbe dire che è stato danneggiato dall’ultimo ospite, potrebbe dire che l’impianto idraulico è rotto o semplicemente richiedere una doppia prenotazione.

A questo punto ti offrono un posto diverso. In molti casi di cui abbiamo sentito parlare, finiscono per essere simili e abbastanza vicini. Ma in altri, potresti finire in un posto più economico in una parte completamente diversa della città.

Se l’host è sincero, ti parlerà della situazione prima del tuo arrivo e ti darà la possibilità di considerare le tue opzioni. Se aspettano che arrivi prima di lanciarti questo, allora è quasi sicuramente una truffa.