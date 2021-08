Vodafone prosegue nel suo percorso di revisione per alcune delle sue tariffe più popolari. Nel corso di questa stagione estiva, il gestore inglese ha modificato i costi di alcune sue offerte per la telefonia mobile. Tra queste spicca anche la tariffa più apprezzata dagli utenti: la Special 50 Giga.

Vodafone, i costi sono in aumento per la tariffa più popolare

Da mesi a questa parte, la Special 50 Giga si è accreditata come una delle tariffe principali di Vodafone. La ricaricabile infatti rappresenta un’occasione unica per tutti gli utenti che effettuano la portabilità del numero da altro provider. In linea con le precedenti rimodulazioni di prezzo, anche per la Special 50 Giga sono ora previsti nuovi costi.

Di base, per molti utenti con la Special 50 Giga il costo mensile per il rinnovo della ricaricabile è aumentato di 2 euro. I clienti con precedente prezzo a 7,99 euro ora pagheranno 9,99 euro. Il costo della tariffa è invece salito a 8,99 euro per chi prima pagava 6,99 euro.

Al netto dei rincari sui prezzi, in questa circostanza Vodafone non ha previsto per i suoi abbonati nessuno scatto extra per le soglie di consumo. Ciò significa che il pacchetto della Special 50 Giga continua ad essere di minuti senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la connessione internet.

Gli aumenti di prezzo previsti da Vodafone riguardano solo ed esclusivamente i vecchi clienti. Per i nuovi clienti, invece, Vodafone – anche in continuità con le altre ricaricabili di listino – ha previsto la garanzia di costo bloccato almeno nel primo semestre dopo l’attivazione.