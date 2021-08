Anche Very Mobile, il secondo brand di WindTre, sta ricordando ai suoi clienti la delibera AGCOM con cui gli operatori sono tenuti a comunicare, annualmente, le condizioni dell’offerta sottoscritta.

Very Mobile sta infatti contattando tramite SMS i suoi clienti per informarli del contenuto della delibera AGCOM 252/16/CONS, con un link che rimanda alle condizioni dell’offerta scelta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile ha rilasciato l’informativa annuale

L’operatore sta anche ricordando che le condizioni non sono mai cambiate e che l’intenzione è quella di lasciare che sia solamente il cliente, se lo volesse, a decidere di modificare la propria offerta. Di seguito la comunicazione completa, inviata in questo caso a un cliente con l’offerta Very 4,99. Al netto del link che rimanda all’offerta, gli SMS inviati sono i medesimi per tutti i clienti: “Ciao, ti scriviamo perché la delibera Agcom 252/16/CONS impone a tutti i gestori telefonici di inviare ai propri clienti una comunicazione annuale di riepilogo delle condizioni dell’offerta sottoscritta.

Ci fa comunque piacere confermarti che le condizioni della tua offerta sono quelle di sempre, come puoi verificare su verymobile.it/p/p449-20 o nella sezione “Offerta” dell’app Very. La tua soddisfazione è fondamentale per noi: per questo lasciamo che sia solo tu, se lo vorrai, a decidere di cambiare la tua offerta”. Il cliente interessato a controllare nuovamente i dettagli della sua offerta potrà quindi cliccare sul link indicato oppure, come ricorda l’operatore, recarsi nella sezione “Offerta” dell’App ufficiale.

Il contenuto dell’SMS inviato non differisce particolarmente da quello che l’operatore Iliad ha utilizzato per le sue comunicazioni ai clienti. Attualmente, le offerte standard disponibili con Very Mobile partono dal costo di 5,99 euro al mese, con Very 5,99 che offre 50 Giga di traffico dati ogni mese. In questo periodo, inoltre, con la promo Giga X2 è possibile ottenere il doppio dei Giga in omaggio per un periodo di due mesi, anche per i già clienti con un’offerta attiva.