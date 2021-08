Samsung ha da poco presentato in India un nuovo smartphone economico: Galaxy A03s, con un chipset MediaTek e batteria da ben 5000mAh, che avrà un prezzo di circa 131€ nella variante base e circa 143 euro in quella più avanzata.

Il colosso, vi ricordo, ha appena lanciato anche i suoi due nuovi foldable, quali Galaxy Z Flip 3 e Z Fold che, rispetto ai modelli precedenti sono sicuramente tecnologicamente avanzati. Scopriamo ora il nuovo dispositivo lanciato in India.

Samsung Galaxy A03s sbarca in India

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Galaxy A03s ha un display da 6,5 pollici TFT LCD in risoluzione HD+, con fotocamera frontale posta in un notch a goccia. Il processore è un MediaTek Helio P35 octa-core, unito a 3GB o 4GB di memoria RAM. La memori interna è invece da 32GB o 64GB. Le fotocamere posteriori sono in configurazione 13MP+2MP+2MP mentre quella frontale è da 5MP.

Lo smartphone monta la One UI 3.1 basata su Android 11 e dal punto di vista della connettività non mancano Bluetooth 5.0, LTE, Wi-Fi b/g/n/ac, porta USB C e anche il jack delle cuffie da 3,5mm. Punto di forza sarà sicuramente l’autonomia: la batteria è infatti da 5000mAh e supporta la ricarica a 15W.

Samsung Galaxy A03s è stato ufficializzato in India e al momento non ci sono notizie in merito alla sua commercializzazione in Europa. Il fatto però che il predecessore Galaxy A02s sia venduto in Europa e in Italia lascia supporre che Samsung possa portare presto Galaxy A03s anche dalle nostre parti.