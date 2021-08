A gennaio assisteremo alla presentazione ufficiale del nuovo top di gamma Samsung Galaxy S22 e a quanto pare il dispositivo non sarà l’unico protagonista dell’evento. Il colosso sudcoreano coglierà l’occasione per mostrare al suo pubblico anche la serie di tablet Galaxy Tab S8 sulla quale è a lavoro ormai da diversi mesi.

I dispositivi che andranno a costituire la nuova generazione di tablet saranno tre: Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus e Galaxy Tab S8 Ultra.

Samsung Galaxy Tab S8: i tre dispositivi avranno una componente in comune!

I tre dispositivi che formeranno la nuova serie di tablet Samsung avranno una componente in comune. Secondo il leaker Ice Universe tutti i modelli monteranno il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 898, la cui presentazione avverrà entro la fine dell’anno. La fonte afferma che nessuna versione di Samsung Galaxy Tab S8 sarà dotata di un processore Exynos.

Samsung: ecco le specifiche tecniche dei prossimi tablet!

Le specifiche tecniche dei prossimi tablet Samsung sono state già svelate da alcune indiscrezioni la cui affidabilità non è comunque da dare per scontata. Stando alle voci trapelate, il Samsung Galaxy Tab S8, il Tab S8 Plus e il Tab S8 Ultra saranno dotati rispettivamente di display OLED da 11,00 pollici, 12,4 pollici e 14,6 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Il modello base avrà una batteria da 8.000 mAh, mentre la versione Plus sarà alimentata da una batteria da 10.090 mAh. Il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, infine, monterà una batteria da 11.500 mAh. I tre modelli supporteranno la ricarica a 45W e saranno accompagnati da S Pen.