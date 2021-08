Iliad ha scelto di proseguire la sua strategia commerciale estiva in continuità con il passato. Per tutto il mese di Agosto gli utenti del gestore francese hanno avuto a loro disposizione la ricaricabile Giga 120. Questa tariffa, con costo mensile di 9,99 euro, prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti da inviare a chiunque e 120 Giga per la connessione internet anche in 5G.

Iliad, le due migliori tariffe oltre Giga 120

La Giga 120 è la migliore tariffa di listino in casa Iliad, ma non è certamente la sola. Gli abbonati gel gestore francese, infatti, potranno scegliere anche un’altra vantaggiosa ricaricabile: la Giga 80.

La Giga 80 ha un costo mensile di 7,99 euro ogni trenta giorni. La tariffa si presenta come l’evoluzione della vecchia tariffa Giga 50. Il pacchetto di consumi a disposizione dei clienti prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque, 80 Giga per la navigazione internet. Sono inoltre previsti per tutti gli abbonati anche 6 Giga per la connessione roaming dai paesi UE.

In aggiunta alla Giga 80, i clienti di Iliad potranno anche attivare la rediviva Giga 40. In questo caso, il prezzo mensile è confermato sui 6,99 euro ogni trenta giorni. Gli abbonati avranno a loro disposizione soglie di consumo senza limiti per chiamate e SMS più 40 Giga per navigare in internet.

Con le sue tre tariffe di riferimento, Iliad prevede una serie di condizioni indispensabili. In primo luogo, gli abbonati dovranno aggiungere una quota una tantum di 10 euro per la ricezione della SIM. Al tempo stesso gli abbonati dovranno impegnarsi alla probabilità del numero o all’attivazione di nuova rete.