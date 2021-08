Allo stato attuale, la connessione 4G potrebbe essere un serio problema per molti utenti. Ciò è dovuto dal fatto che c’è una pericolosa falla nel sistema, la quale potrebbe andare a causare dei danni molto seri a chi utilizza questa rete ogni giorno. Purtroppo, però, la suddetta è utilizzata praticamente da tutti, essendo che il 5G sta tardando ad arrivare nei vari paesi. Quindi, questo diventa un problema molto importante, e molti utenti stanno cercando di capire effettivamente cosa sta succedendo e quali sono i rischi a cui si può andare incontro. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

4G: la falla nel sistema potrebbe rivelarsi dannosa per moltissimi utenti

Come abbiamo detto poc’anzi, questa falla è assai pericolosa, e il motivo è relativo al fatto che c’è un’intrusione tra la comunicazione tra host e provider. Ciò perché, durante questo delicato processo, tutti potrebbero avere la possibilità di entrare nella comunicazione e istituire una connessione internet finta per far sì che nessuno possa avere traccia di loro e per accaparrarsi tutti i dati che entrano ed escono dal sistema.

Il vero rischio che un utente potrebbe correre è quello che il malfattore riesca ad accedere ed entrare in pieno possesso dei dati sensibili dell’utente e chiaramente utilizzarli a suo favore. In questo modo, potrebbe accedere in maniera piuttosto semplice al conto corrente e svuotarlo. Purtroppo attualmente non esiste una vera e propria risoluzione del problema, se non quella di aspettare che il 5G si stanzi in tutti i paesi a pianta stabile, così da eliminare del tutto la problematica.