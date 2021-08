CoopVoce dovrebbe presto aggiungere EVO30 ed EVO100 al suo catalogo di promo disponibili sia in portabilità che attivando un nuovo numero.

Il Full MVNO su rete TIM dovrebbe lanciare nei prossimi giorni delle nuove tariffe a partire da 6,90 euro al mese. Scopriamole insieme nei dettagli.

CoopVoce sta per lanciare delle nuove offerte

L’offerta EVO 30 propone 30 Giga di internet in 4G, minuti senza limiti verso tutti gli operatori sia fissi che mobili italiani e 1000 SMS a soli 6,90 euro mensili. Invece la EVO 100 comprende 100 Giga di traffico dati sempre in 4G, minuti illimitati verso qualsiasi operatore di rete fissa e mobile e 1000 messaggi a 8,90 euro al mese.

Secondo alcune indiscrezioni, queste due nuove offerte telefoniche dovrebbero sostituire la EVO 50 e la EVO 10. Entrambe le promozioni saranno bloccate e garantite per sempre, proprio come quelle attuali. Inoltre, avranno i servizi di reperibilità “Ti ho Cercato” e “Chiama Ora” oltre al blocco di default delle numerazioni a sovrapprezzo.

Con le nuove offerte CoopVoce tutto il bundle nazionale sarà disponibile in roaming anche nei paesi dell’Unione Europea. Le prossime tariffe della gamma EVO che dovrebbero sostituire quelle attuale dovrebbero essere disponibili nei punti vendita Coop ed online a partire dal 26 Agosto 2021, salvo eventuali smentite da parte dell’operatore virtuale in questione. Non ci resta che attendere e scoprire nuovi dettagli nei prossimi giorni.