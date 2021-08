Spendere poco con Coop e Ipercoop è facilissimo, grazie ad un volantino che punta a ridurre di molto i prezzi di vendita dei migliori prodotti in promozione, anche appartenenti a fasce molto richieste dalla community italiana.

Il volantino che andremo a raccontarvi, lo ricordiamo, risulta essere attualmente disponibile in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale dell’azienda, ciò sta a significare che gli acquisti non potranno essere completati dal divano di casa propria. Tutti i prodotti, ad ogni modo, sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Volantino Coop e Ipercoop: le nuove offerte del periodo

L’offerta più interessante dell’intero volantino Coop e Ipercoop si affida direttamente al Samsung Galaxy A12, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, data la propria appartenenza alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, ed un prezzo di soli 149 euro.

La scheda tecnica ne dimostra chiaramente l’appartenenza, sebbene comunque presenti qualche piccola “chicca” da non trascurare. Ricordiamo avere infatti processore octa-core, 4 fotocamere nella parte posteriore, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna ed un discreto display da 6,5 pollici, sebbene risulti essere un IPS LCD. Il plus è chiaramente rappresentato dalla batteria, un componente da 5000mAh, il quale garantirà un’autonomia decisamente superiore alle aspettative.

Per ogni altra informazione in merito al volantino coop e ipercoop, raccomandiamo caldamente la visione delle pagine che potete trovare descritte perfettamente nel nostro articolo, nonché inserite come galleria fotografica.