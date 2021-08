Il brand unico WindTre ha deciso di rendere disponibile la propria offerta FWA denominata Super Internet Casa Easy Pay ad un prezzo scontato rispetto al passato.

Questa sarà attivabile, in alcuni territori, fino al prossimo 5 Settembre 2021, salvo eventuali proroghe o cambiamenti. Scopriamo insieme cosa propone questa offerta a meno di 18 euro a mese.

WindTre Super Internet Casa Easy Pay in offerta

L’offerta in questione, lanciata lo scorso 21 Giugno 2021, sfrutta la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) di WindTre ed è disponibile, per i clienti privati, esclusivamente nei comuni non raggiunti dalla fibra, dove può essere sottoscritta recandosi presso uno dei punti vendita selezionati. Super Internet Casa offre la navigazione internet nazionale illimitata in 4G fino a 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload e il modem da interno denominato Super Internet Wi-Fi, al prezzo scontato di 17,99 euro al mese.

L’addebito del canone mensile avviene mediante metodo di pagamento automatico Easy Pay, a scelta tra quelli disponibili (carta di credito, conto corrente bancario, carte Conto abilitate come Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa San Paolo, Genius Card di Unicredit e DbContocarta di Deutsche Bank). Il contributo di attivazione richiesto dall’offerta ammonta a 49,99 euro, ma i nuovi clienti che desiderano usufruirne possono pagare un costo di attivazione anticipato di 6,99 euro se l’offerta rimarrà attiva per 24 mesi.

Al costo di attivazione va aggiunto anche il costo della SIM pari a 10 euro e che Super Internet Casa è fruibile solo ed esclusivamente nei comuni espressamente indicati da WINDTRE. Come accennato inizialmente, oltre al traffico internet nazionale illimitato, l’offerta prevede l’acquisto tramite Telefono Incluso del modem FWA Super Internet Wi-Fi con un anticipo di 49,99 euro con addebito su conto corrente, 29,99 euro su carta di credito o 0 euro tramite finanziamento e rateizzazione per 24 mesi. Visitate il sito ufficiale per maggiori informazioni.