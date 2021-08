Fino al 25 agosto 2021 da Trony è disponibile un volantino molto speciale, al suo interno gli utenti hanno la possibilità di trovare un elevato quantitativo di promozioni, tutte molto interessanti e ricchissime di prezzi bassi, applicate sulla maggior parte delle categorie merceologiche.

Gli acquisti, in netto contrasto con quanto stiamo vedendo nello stesso periodo da Unieuro e MediaWorld, possono effettivamente essere completati, almeno alle cifre indicate nell’articolo, solo ed esclusivamente presso la regione Sardegna, non altrove o sul sito ufficiale. In aggiunta, lo ricordiamo, le scorte non dovrebbero assolutamente rappresentare un problema, di conseguenza non dovrebbero terminare prima della scadenza del volantino stesso.

Trony: attenzione agli sconti, sono veramente speciali

Gli sconti attivati da Trony sono davvero molto più speciali del previsto, gli utenti possono infatti affidarsi ad un Samsung Galaxy S21, lo smartphone più richiesto e desiderato del 2021, pagandolo soli 769 euro, una cifra effettivamente di tutto rispetto, date anche le elevate prestazioni del prodotto stesso.

In alternativa il consiglio è di puntare su modelli leggermente meno costosi e prestanti, quali possono essere rappresentati dall’ottimo vivo X60 Pro (con ottiche ZEISS), ma anche Motorola E7 power, Vivo Y72, Oppo Find X3 Lite, Motorola E7i Power, Motorola Moto G 5G o similari.

Il volantino tocca anche tantissime altre categorie merceologiche, ugualmente interessanti ed importanti, se volete scoprire in esclusiva tutti i prezzi, ricordandone comunque la validità esclusiva nei punti vendita dislocati in Sardegna, dovete aprire subito queste pagine.