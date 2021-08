Le immagini di un prototipo ritagliato in alluminio presumibilmente basato sul modello del nuovo iPad Mini di sesta generazione sono emerse online. Il prototipo rilsuta essere in linea con le aspettative in merito a tutto cio’ che si e’ detto ultimamente dell’‌iPad Mini‌ 6, incluso un display più grande al posto del pulsante Home, un corpo più sottile e bordi piatti.

Le immagini provengono dal sito web techordo e sono trapelate grazie alle collaborazione di un leaker di nome xleaks7, la cui affidabilita’ in merito alle fughe di notizie non è molto definita. Nonostante questo, il ritaglio mostra un design molto in linea con i rendering del prossimo ‌iPad mini‌ condiviso dal leaker di Apple, Jon Prosser all’inizio di giugno.

Un nuovo stile che potrebbe piacere a molti

Un nuovo cambiamento interessante rappresentato dalle immagini è il riposizionamento dei pulsanti del volume. Quest’ultimi sugli iPad sono sempre stati posizionati sul lato destro, tuttavia le immagini mostrano i pulsanti riposizionati in alto, sul lato opposto del pulsante di accensione.

Il nuovo ‌iPad mini‌ trarrà ispirazione dagli aggiornati iPad Air e iPad Pro abbandonando il pulsante Home a favore di un design a tutto schermo. È improbabile che Apple fornisca agli utenti Face ID incorporato nella cornice e dovrebbe invece anche integrare un Touch ID nel pulsante di accensione, in modo molto simile a come funziona su ‌iPad Air‌. Dovrebbe anche presentare un processore più veloce e possibilmente una porta USB-C.

L’affidabile giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha riferito che il nuovo iPad mini è sulla buona strada per essere rilasciato questo autunno, insieme a nuovi iPhone, al nuovo Apple Watch, AirPods e un MacBook Pro.