Bethesda sta rilasciando un’altra versione di The Elder Scrolls V: Skyrim, questa volta per celebrare il decimo anniversario del popolare gioco. The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sarà disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series S e X, nonché per PlayStation 4 l’11 novembre 2021, esattamente 10 anni dopo la prima uscita del gioco nel 2011. Il gioco sará disponibile anche per console PlayStation 5.

Sorprende il fatto che Bethesda continui a rilasciare giochi per PS nonostante sia stata acquisita da Xbox. Tuttavia, i possessori di Switch dovranno ottenere la loro copia su un’altra console o PC poiché il gioco non sará disponibile per la console di Nintendo.

Skyrim Anniversary arriverá sugli scaffali l’11 novembre

L’edizione Anniversary contiene il gioco completo, insieme a tutte e tre le sue espansioni, ovvero Dawnguard, Hearthfire e Dragonborn. Ha tutti i miglioramenti che sono usciti con l’edizione speciale, il remaster Bethesda rilasciato nel 2016, anche se non è chiaro se questa versione più recente abbia frame rate più elevati e una grafica migliore per renderli migliori sulle console di nuova generazione.

Il gioco include anche nuove funzionalità, tra cui una meccanica di pesca, oltre a 500 contenuti del Creation Club, missioni, dungeon, boss, armi e incantesimi unici per la versione. Tuttavia, Bethesda deve ancora rilasciare dettagli su queste nuove funzionalità, quindi i giocatori potrebbero dover attendere ulteriori informazioni per capire se il gioco vale un altro acquisto.

Secondo IGN, i vecchi fan possono aggiornare il loro gioco all’Anniversary Edition se hanno già l’edizione speciale. L’aggiornamento non sarà gratuito, ma lo studio non ha rivelato a questo punto quanto costerebbe.