L’operatore virtuale Kena Mobile ha reso disponibile una nuova promozione davvero stravolgente con il suo prezzo aggressivo di soli 6 euro al mese. Si tratta della nuova offerta mobile denominata Kena Full.

Kena Mobile lancia la nuova offerta mobile Kena Full a soli 6 euro al mese

L’operatore virtuale di TIM si appresta a conquistare una grande fetta di utenti grazie alla sua nuova offerta di telefonia mobile. Quest’ultima si chiama Kena Full e, a tutti coloro che decideranno di attivarla, permette di utilizzare 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 100 SMS sempre verso tutti i numeri e ben 70 GB di traffico dati con connettività 4G (con una velocità massima di 30 Mbps in download).

Il tutto, come già accennato, sarà disponibile ad un costo molto basso pari a soli 6 euro al mese. L’offerta in questione potrà essere attivata sia dagli attuali clienti con una offerta già attiva sulla propria utenza sia dai clienti che non hanno alcuna offerta attiva.

Kena Full è attivabile dallo scorso 16 agosto 2021, ma al momento l’operatore virtuale non ha comunicato eventuali scadenze per attivarla. Vi ricordiamo che con questa promo sono attivabili gratuitamente alcuni servizi, come la segreteria telefonica, Lo Sai e Chiama Ora.

Vi ricordiamo che l’operatore ha anche proposto non molto tempo fa un’altra offerta mobile denominata Kena Flash 7,99. Quest’ultima è riservata agli utenti provenienti principalmente da Fastweb e, ad un costo mensile di 7,99 euro, permette avere minuti di chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati verso tutti e anche in questo caso 70 GB di traffico internet.