All’inizio di questa settimana, Google ha rilasciato ufficialmente lo smartphone Google Pixel 5a. Tuttavia, gli utenti non hanno impiegato molto a notare il primo problema con questo smartphone. La prima lamentela riguarda i problemi di surriscaldamento durante la registrazione di video 4K. Secondo Adam Matlock e CNET, il problema del surriscaldamento sembra verificarsi durante la registrazione di video 4K a 60 fps.

Quando scatti a una frequenza fotogrammi più elevata, anche in condizioni normali, Pixel 5a potrebbe interrompere la registrazione e visualizzare un messaggio: Il dispositivo si sta surriscaldando, spegni la fotocamera ‘finché il dispositivo non si raffredda’.

Google Pixel 5a: lo smartphone soffre di surriscaldamento

In un test di CNET, Google Pixel 5a interrompe la registrazione dopo aver girato poco più di 6 minuti di video 4K a 60 fps. La fotocamera sulla parte superiore del dispositivo si surriscalda intorno alla fotocamera. Tuttavia, la temperatura nella parte inferiore del telefono non è male. Sembra che non tutti abbiano questo problema. Alcuni utenti riescono a registrare con successo 20 minuti di video 4K a 60 fps senza un messaggio di errore che indicava che la temperatura era troppo alta.

Secondo i rapporti, durante le riprese in 4K a 30 fps, la parte superiore dello smartphone attorno alla fotocamera era ancora calda. Tuttavia, è stato in grado di girare per più di 11 minuti. Successivamente, ha ricevuto un messaggio di avviso che diceva che la qualità dell’immagine potrebbe ridursi a causa del calore.

Non è chiaro cosa sembri causare esattamente questo problema e Google non ha ancora risposto al quesito ma speriamo che intervenga presto.