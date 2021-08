DAZN, come ormai saprete, si è aggiudicata i diritti televisivi per l’intera Serie A TIM del triennio 2021-2024. Per i prossimi 3 anni tutte le partite saranno visibili in streaming, di cui 7 in esclusiva e 3 condivise con Sky; dato il cambiamento epocale, e l’approssimarsi dell’inizio del campionato, cerchiamo di capire come fare per attivare l’abbonamento, e sopratutto quali sono i requisiti per garantirsi un’esperienza di visione ottimale.

Come abbonarsi

Abbonarsi a DAZN è davvero semplicissimo, basta recarsi a questo sito, cliccare il pulsante “Abbonati”, inserire i propri dati (nome, cognome, indirizzo e-mail, password e confermare l’accettazione della privacy) ed il metodo di pagamento (carta di credito o paypal). La cadenza di pagamento, che ricordiamo essere di 29,99 euro, è mensile, senza vincoli contrattuali di durata, sarà possibile cancellarsi in un qualsiasi momento.

Quali device sono supportati

L’applicazione di DAZN è attualmente compatibile con Smart TV, smartphone, tablet, notebook e console di gioco, oltra a naturalmente tutti i vari Apple TV, Chromecast, Amazon fire TV Stick e TIMVision Box. Per notebook e PC desktop l’accesso è previsto tramite browser, per tutti gli altri dispositivi esiste l’applicazione dedicata.

Hai la giusta copertura internet?

Per vedere le partite della Serie A TIM su DAZN è consigliata la fibra, però potrete godere di una buona qualità anche con l’ADSL (rinunciando a parte della definizione). In particolare con 2.0Mbps in download accedere a contenuti in SD, con 3.5Mbps la risoluzione sale all’HD, a partire da 6.0Mbps si resterà sempre in alta definizione ma con un frame rate più elevato, per finire con la velocità minima di 8.0Mbps per la migliore risoluzione disponibile. Ricordiamo che DAZN non supporta VPN o Proxy.

Chi non dispone di adeguata connessione internet

Nel caso in cui non disponiate di una connessione internet sufficiente, e vi troviate in una zona con limitato accesso ad internet a banda larga/ultra-larga, potrete acquistare il DAZN TV BOX, un decoder esterno sui cui è stata preinstallata la app DAZN e che permette di accedere a DAZN Channel, al 409 del digitale terrestre, e di fruire dei contenuti della piattaforma. Il DAZN TV BOX è acquistabile dal sito https://dazn.digiquest.it. Costa 139.99 euro a cui di deve aggiungere il prezzo dell’abbonamento mensile a DAZN. Solo attraverso il DAZN TV Box (e il TIM Vision box) è possibile accedere al canale dedicato del digitale terrestre.

Potenziamento reti

Per la nuova stagione, DAZN è scesa in campo con importanti investimenti tecnologici per potenziare l’infrastruttura della rete e ottimizzare l’esperienza di visione del campionato in streaming. Nello specifico: