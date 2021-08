Il volantino Carrefour appare essere molto più speciale del previsto, tutti gli utenti hanno la possibilità di accedervi, senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità generale degli sconti, e sopratutto senza dover spendere cifre troppo elevate per gli acquisti.

Il risparmio è dietro l’angolo per ognuno di noi, la soluzione corrente, infatti, risulta essere disponibile in esclusiva nei punti vendita sparsi per il territorio, con possibilità di acquisto ovunque, senza vincoli o limitazioni di alcun tipo (ma non sul sito ufficiale). I prodotti, inoltre, risultano essere disponibili con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale deve sempre essere esercitata nelle medesime location, ed in versione completamente sbrandizzata.

Carrefour: occasioni e prezzi incredibili

Gli smartphone racchiusi all’interno del volantino Carrefour accarezzano quasi completamente la fascia intermedia della telefonia mobile, con prezzi che valicano la soglia ideale dei 379 euro. I modelli attualmente disponibili all’acquisto toccano soluzioni del calibro di TCL 20L, Samsung Galaxy A12, Alcatel 1 SE 2020, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi Note 9T o anche altri prodotti della stessa fascia.

Se interessati invece ad uno smartphone ancora più economico, consigliamo di recarsi direttamente in negozio il 21 agosto, vi aspetta l’occasione più ghiotta dell’intera campagna, sarà possibile mettere le mani su un Oppo A15, con prezzo finale di soli 89 euro.

I dettagli dell’ottima campagna promozionale di carrefour sono tutti elencati direttamente nel nostro articolo, alle condizioni discusse in precedenza e valide fino alla scadenza.