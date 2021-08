L’operatore virtuale 1Mobile ha recentemente prorogato la propria offerta denominata Start XPlus Reward fino al prossimo 31 agosto 2021, periodo allungato di qualche giorno rispetto alla precedente scadenza.

Vi ricordo che 1Mobile permette di navigare in internet su rete Vodafone 4G, tramite l’aggregatore tecnico Effortel e con velocità massima raggiungibile di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Ricordiamoci insieme le offerte attivabili.

1Mobile Start XPlus Reward attivabile fino al prossimo 31 agosto 2021

La promozione che è stata prorogata ancora per qualche giorno offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, 30 SMS sempre verso qualsiasi operatore e 20 Giga di traffico dati su rete Vodafone in 4G a 4,99 euro ogni mese. Il canone mensile ed il bundle voce e dati a disposizione dopo tre mesi diventerà pari a 30 Giga, minuti illimitati e 30 SMS a 4,49 euro al mese.

L’offerta a meno di 5 euro al mese è attivabile da tutti gli utenti che intendono passare da TIM, WINDTRE, Iliad e dai principali virtuali. Inoltre, è possibile avere la medesima tariffa anche in caso di attivazione di una nuova utenza telefonica con 1Mobile. L’operatore virtuale utilizza, come anticipato precedentemente, la stessa copertura di Vodafone e prevede una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Il contributo di attivazione è pari a 10 euro una tantum. A questa spesa è necessario aggiungere ulteriori 14,99 euro per la spedizione della SIM a domicilio e per la prima mensilità. In pratica, al momento dell’acquisto è necessario corrispondere un totale di 24,99 euro. Non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.