Gli utenti si ritrovano in questo periodo ad avere tra le mani un volantino Coop e Ipercoop veramente molto interessante, quasi unico nel proprio genere, con prezzi sempre più bassi tra cui sarà possibile effettivamente scegliere.

La soluzione che andremo a descrivere direttamente nel nostro articolo, lo ricordiamo, è disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale dell’azienda, né comunque presso altre location. I prodotti sono tutti commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sono disponibili in versione sbrandizzata, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile.

Volantino Coop e Ipercoop: gli sconti sono a disposizione di tutti

Lo sconto più interessante del volantino Coop e Ipercoop è chiaramente legato al samsung Galaxy A12, uno smartphone appartenente alla fascia bassa della telefonia mobile, e caratterizzato da un prezzo veramente concorrenziale. Basteranno difatti soli 149 euro per il suo acquisto, alle condizioni elencate in precedenza.

La scheda tecnica ne descrive pienamente la qualità generale, parliamo infatti di un prodotto con display da 6,5 pollici di diagonale, batteria da ben 5000mAh, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna, processore octa-core, 4 fotocamere nella parte posteriore, sblocco con il viso e con il sensore dell’impronta digitale.

Tutto questo è raggiungibile appunto a 149 euro, ma non sarà possibile pagarlo a rate, ricordiamo infatti che per richiedere la rateizzazione sarà necessario spendere almeno 199 euro, previa approvazione ovviamente da parte della finanziaria. I dettagli della campagna sono tutti raccolti nel nostro articolo.