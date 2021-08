Vodafone ha inserito in listino i nuovi smartphone di casa Samsung, ovvero Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G, disponibili non solo in un’unica soluzione, ma anche con pagamento a rate e in alcuni casi con anticipo zero.

Gli smartphone sono preordinabili, anche con Vodafone, già dal giorno 11 Agosto 2021 e saranno disponibili entrambi dal 27 Agosto 2021. Scopriamo insieme il costo mensile di ciascun dispositivo.

Vodafone propone i Galaxy Z Flip e Z Fold a rate senza anticipo

Iniziando con il Samsung Galaxy Z Fold3 5G, il nuovo smartphone presenta un display principale QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex da 7,6 pollici e un display esterno HD+ Dynamic AMOLED 2X da 6.2 pollici. Processore Octa-core da 5nm a 64 bit e 12GB di RAM con 256GB o 512GB di memoria interna. Il dispositivo è proposto ad un prezzo mensile diverso in base all’offerta attivata, per esempio con Vodafone Infinito Gold e Black Edition si pagherà 52.99 euro al mese, 54.99 euro per le offerte Red, 55.99 euro per le offerte Vodafone Shake, Fun, Vodafone Facile, Junior, Vodafone Family+ e Vodafone Family Plan ed infine 56.99 euro con le offerte Vodafone C’All, Vodafone Special.

Si ricorda che il corrispettivo di recesso anticipato massimo, pari a 300 o 250 euro in questo caso, decresce di una quota costante man mano che ci si avvicina al termine della rateizzazione. Infine, a differenza del Flip 3, il Fold 3 prevede sempre un contributo iniziale di 199 euro. Il Samsung Galaxy Z Flip3 presenta invece un display da 6,7 pollici FHD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex con risoluzione 2640 x 1080 e un altro esterno, Super AMOLED da 1,9 pollici, con risoluzione 260 x 512.

Processore e il sistema operativo sono gli stesso del Z Fold 3, mentre la memoria RAM è di 8GB con 128GB o 256GB di memoria interna. La doppia batteria ha una capacità di 3.300 mAh. Come il precedente, ha prezzi diversi in base alle offerte attive, ovvero 27 euro al mese con Infinito Black e Gold Edition, senza contributo iniziale, 25,99 euro al mese e contributo iniziale di 69,99 euro con Vodafone Infinito. Continuiamo con 27,99 euro al mese e contributo iniziale di 69,99 euro con Vodafone Infinito ed infine 28,99 euro al mese e contributo iniziale di 69,99 euro con Vodafone Shake e Fun, Vodafone Facile, Junior, Vodafone Family+ e Vodafone Family Plan.