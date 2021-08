Uno sconto mai visto prima vi attende direttamente da Trony, con il volantino corrente, fino al 25 agosto 2021, tutti gli utenti avranno la possibilità di godere di riduzioni importanti su ogni prodotto effettivamente acquistabile, ed appartenente anche a categorie merceologiche differenti tra loro.

Il volantino attuale lo ricordiamo, non risulta essere disponibile pressoché ovunque in Italia, ma solo ed esclusivamente nei negozi dislocati nella regione Sardegna. Le scorte, a prima vista almeno, non dovrebbero essere limitate, e vi porteranno a risparmiare ingenti quantitativi di denaro.

Trony: la nuova campagna promozionale ha tantissimi sconti speciali

Il volantino cerca di accontentare tutti gli utenti, importando alcuni degli sconti più interessanti degli ultimi mesi, come ad esempio il Samsung Galaxy S21 disponibile all’acquisto a soli 769 euro, una cifra complessivamente di tutto rispetto per uno dei migliori smartphone degli ultimi mesi, per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna.

Volendo invece avvicinarsi ad un dispositivo decisamente più economico, non dovete nemmeno trascurare uno a scelta tra Vivo Y72, Motorola Moto E7 Power, Vivo V21, Vivo Y72, Oppo Find X3 Lite, Motorola E7i Power, Motorola Moto G 5G o similari. Da segnalare comunque la disponibilità del Vivo X60 Pro, un’ottima alternativa agli ultimi top di gamma, in vendita alla cifra finale di 699 euro, una soluzione più che adeguata nel rapporto qualità/prezzo generale.

