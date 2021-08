Ecco una lista dei motivi per cui Whatsapp sembra ormai essere superato da Telegram, che aggiorna puntualmente la sua app aggiungendo sempre piu fattori di sicurezza e features interessanti: ma vediamo meglio questa lista.

Lista features di Telegram

Nome utente: puoi chattare con chiunque senza dover condividere il tuo numero di telefono.

Chat segreta: hai foto o immagini che vorresti condividere con i tuoi amici ma non vuoi che ne abbiano una copia? Con la chat segreta, tutti i messaggi che invii verranno eliminati automaticamente allo scadere del tempo impostato. Il salvataggio dei file multimediali è impossibile in questa modalità e gli utenti non possono acquisire schermate.

Chat vocale: simile alla chiamata vocale di WhatsApp, puoi chiamare i tuoi amici e familiari su Telegram. E aggiungere fino a 5000 partecipanti in ogni istanza.

Modalità silenziosa: questa è una funzione utile se sei il tipo che ama le chat notturne o l’invio di messaggi durante l’orario di lavoro. Supponiamo che tu voglia lasciare un messaggio senza audio, nel caso in cui il ricevitore sia in standby o occupato, tieni premuto il pulsante di invio.

Canali: se hai già utilizzato Blackberry Messenger, dovresti avere familiarità con il concetto di canale. I canali sono come i gruppi ma con una capacità utente illimitata. Solo gli amministratori e gli utenti selezionati possono pubblicare contenuti nei canali.

Multipiattaforma: il client di Telegram è disponibile sulla maggior parte dei sistemi operativi. Puoi anche accedere alla versione web utilizzando il tuo browser.

Bot: un’altra caratteristica impressionante è il bot. I bot sono piccoli programmi che ti consentono di automatizzare cose come: rispondere automaticamente ai tuoi clienti senza la tua presenza o automatizzare le azioni in generale.

Tipi di file: Quando invii file su WhatsApp, a parte il fatto che puoi inviare solo un file da 16 MB alla volta, c’è una limitazione sul tipo di dati che puoi condividere. Su Telegram puoi inviare qualsiasi tipo di file e fino a 2 GB.

Multisessione: A differenza di WhatsApp, Telegram ti consente di aggiungere più account su un dispositivo, puoi anche utilizzare il tuo account su vari dispositivi.

Telegram è più sicuro di WhatsApp?

Le diverse misure messe in atto da Telegram per aumentare la sicurezza fanno la differenza. Questo perche’ rispetto a Whatsapp, che ha solo due livelli di crittografia nei messaggi, Telegram ne ha tre.

Alcune delle misure messe in atto da Telegram includono: Chat segreta, protezione con password, base del protocollo MTP e così via.

Per dimostrare ai consumatori che i loro dati sono al sicuro, Telegram ha annunciato un premio di 300.000 dollari a chiunque aggiri la loro crittografia. Il concorso si è chiuso tre mesi dopo senza alcun vincitore. Quindi sì, Telegram è più sicuro di WhatsApp.

Conclusione

Telegram sembra essere quindi la migliore app di messaggistica in termini di sicurezza e funzionalità. Ricordiamoci sempre che Whatsapp condivide le informazioni sensibili con Facebook.