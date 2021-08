In questi giorni, attivando il contratto Sorgenia denominato “Trial” Next Energy Ventiquattro, composto da Luce, Gas e Fibra in un unico pacchetto, è possibile ottenere un buono Amazon di 150 euro.

Inoltre, grazie all’abbinamento con la fornitura di Luce e Gas, l’offerta di rete fissa inclusa nel contratto viene scontata a 24,50 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sorgenia vi propone un buono Amazon del valore di 150 euro

Per quanto riguarda il buono regalo Amazon, inizialmente i clienti che usufruiscono della promo ottengono un codice Idea Shopping, erogato tramite email entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Successivamente, entro un periodo di 60 giorni dalla ricezione, è necessario convertire il codice in buono Amazon. Per fare ciò, il cliente deve registrarsi alla piattaforma Idea Shopping, aggiungere il codice al proprio wallet e acquistare il buono regalo tramite il catalogo dedicato.

Successivamente si riceverà una mail di conferma e sarà possibile visualizzare un voucher di prenotazione Amazon nella propria Area Personale Idea Shopping. Tale voucher dovrà essere convertito nel buono effettivo entro 12 mesi. Per ottenere il buono Amazon in regalo, oltre al contratto “Trial” Next Energy Ventiquattro, il cliente può sottoscrivere anche i cosiddetti “Trial” Next Energy (Luce, Gas e Fibra),“Dual Fuel” NextEnergy (Luce e Gas) e “Dual Fuel” NextEnergy Ventiquattro (Luce e Gas).

Con questi contratti vengono offerti buoni Amazon con valori differenti: 50 euro per “Dual Fuel” NextEnergy e 100 euro per “Trial” Next Energy e “Dual Fuel” NextEnergy Ventiquattro. Nello specifico, Sorgenia prevede la distribuzione di 9 codici Idea Shopping del valore unitario di 50 euro, 9 codici del valore unitario di 100 euro e 2 codici del valore unitario di 150 euro.