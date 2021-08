Sky sta per iniziare una nuova fase storica. Con l’assenza dei diritti tv per la Serie A – diritti tv che saranno a disposizione di DAZN nel prossimo triennio – la piattaforma satellitare cerca di esplorare altri campi della comunicazione. La media company, da un anno a questa parte, è già attiva nel campo della telefonia fissa con offerte relative alla Fibra Ottica.

Sky, occasioni da non perdere per la Fibra ottica

Il gestore Sky WiFi è oggi più conveniente che mai, anche grazie ad una serie di promozioni low cost dedicate in via del tutto speciale agli abbonati più fedeli. Tutti gli utenti della tv satellitare che non hanno effettuato disdetta del contratto e che hanno attivato il loro profilo sulla piattaforma Extra potranno accedere ad iniziative molto vantaggiose.

La prima offerta di Sky prevede tre mesi a costo zero per la telefonia fissa per tutti i clienti che hanno un piano satellitare operativo da almeno un anno. Sempre la tv satellitare assicura ben sei mesi di Fibra ottica a costo zero per coloro che hanno un abbonamento operativo da sei anni.

Da qui alle settimane a venire, Sky cercherà di puntare sempre più risorse sulle promozioni che uniscono la telefonia fissa con i canali della tv satellitare, Le iniziative all inclusive rappresentano ad oggi una vantaggiosa soluzione anche per i nuovi abbonati.

Il ticket base proposto da Sky ha un costo mensile di 29,99 euro. Nel costo, gli abbonati riceveranno tutti i canali relativi al ticket dell’Intrattenimento con la presenza di internet senza limiti con le velocità Fibra ottica.