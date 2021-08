Hai mai pensato di vendere il tuo numero di telefono, o di volerne acquistare uno più adatto alle tue esigenze? Esistono delle SIM che contengono una digitazione considerata “PREMIUM” o comunque ricercata da società che sono specializzate nella rivendita di numeri telefonici particolari.

Funziona così: più il tuo numero di telefono sarà particolare (se ha una digitazione seriale tipo 333 3333 333) maggiore sarà il prezzo di vendita. Questi numeri possono valere cifre assurde.

Basta pensare che ultimamente è stato venduto all’asta un numero americano con una digitazione seriale simile a quella descritta sopra per più di 250000 dollari. Ma non finisce qui, perché anche se non ne possiedi uno, potresti ottenerlo. Ma come fare? Uno dei siti migliori dove ricercare questo tipo particolare di SIM è Ebay, da anni considerato il più affidabile per questo tipo di transazioni.

La maggior parte degli acquisti comunque è effettuata da aziende che utilizzano questi numeri a scopi di marketing. Immagina di essere un’azienda a cui serve possedere un numero di assistenza clienti. Quale sarebbe la scelta migliore? Ovviamente utilizzare un numero facile da ricordare per tutti, invece che tentare la sorte attivando una SIM a caso con un gestore qualunque.

Volendo fare un esempio, ecco alcuni dei numeri che sono attualmente in vendita su Ebay e che potrebbero interessare sia collezionisti che società, ma anche persone incuriosite e che vogliono ottenere un numero considerato “premium“.

Ecco le ultime proposte trovate sul web

Attualmente su Ebay sono questi i prezzi imposti dai rivenditori:

Lotto 10 Schede Sim Card TIM Top Gold Number Numero Facile: 199 euro;

TIM TOP NUMBER NUMERO FACILE 331 444666X SIM NUOVA: 130 euro;

Scheda Sim Card TIM Top Number – Numero Facile 333 100701X: 100 euro;

SIM TOP NUMBER NUMERO FACILE TIM DA ATTIVARE 33X 2233126: 150 euro;

Ovviamente, sono disponibili tutti gli operatori come: Vodafone, Tim, WindTre, Tiscali, Fastweb ecc. Basta solo scegliere il numero preferito ed acquistarlo!