La casa automobilistica inglese Land Rover ha da poco annunciato ufficialmente una nuova versione della sua Range Rover Velar, ovvero la nuova Range Rover Velar Auric Edition. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Land Rover annuncia la nuova Range Rover Velar Auric Edition

Il noto marchio inglese ha da poco presentato una nuova versione della sua Range Rover. Come già accennato, si tratta della nuova Range Rover Velar Auric Edition, la quale si basa sulla Velar R-Dynamic.

A differenza di quest’ultima, però, il nuovo modello presenta alcune peculiarità estetiche. Le colorazioni esterne, in particolare, sono Charente Grey, Ostuni Pearl White e Santorini Black. Oltre a questo, sono presenti alcuni dettagli estetici in colorazione Auric Atlas e i cerchi in lega da 22 pollici Pincher.

Le novità estetiche riguardano anche l’interno della vettura, dove troviamo vari rivestimenti in pelle. Non manca poi la tecnologia a bordo, come il sistema di infotainment Pivi Pro e l’Interactive Driver Display. Sono state inoltre introdotte alcune tecnologie pensate per il comfort dei passeggeri, come la Cabin Air Purification Plus per una migliore pulizia dell’aria all’interno.

Dal punto di vista prestazionale, la nuova Range Rover Velar Auric Edition sarà distribuita anche in versioni con tecnologia hybrid. In particolare, sarà disponibile una versione con un motore a benzina affiancato ad un motore elettrico e che insieme garantiscono una potenza di 404 CV. Lato autonomia, infine, si potrà camminare su strada in full electric fino a 52 km.

Il prezzo di vendita di questa nuova vettura di Land Rover è di 72.400 euro.