NETFLIX: l'estate non è ancora finita, è giunto il momento di sognare con queste serie tv

Qualche settimana fa stavamo introducendo i titoli che sarebbero giunti su Netflix per il mese di Agosto. Ad oggi, come un battito di ali di farfalla, siamo giunti al capolinea dell’estate. Ciò non deve comunque abbassarci l’umore, perché la stagione estiva non si è ancora conclusa. Anzi, è il momento giusto per gustarcela fino in fondo. Ognuno si diverte come può: a chi è occupato con il lavoro e non è ancora riuscito a vedere il mare o la montagna, consigliamo questa lunga lista di serie tv per viaggiare (almeno) con la testa.

Netflix: la lista dell’estate

Netflix per il mese di Agosto ha proposto ai suoi clienti una lista infinita di opere. È impossibile non trovarne almeno una che vi faccia sognare ad occhi aperti!

1 agosto: Mission: Impossible, Black Sails, Attacco dei Giganti 4;a

2 agosto: Fallout, Sons of Anarchy; Bleach: guerra dei mille anni;

3 agosto: Un compleanno da ricordare, Daredevil, Shaman King 2021;

4 agosto: Un poliziotto a 4 zampe, Stranger Things, The Promised Neverland 2;

5 agosto: Lo squalo (tutti i film della saga), Black Mirror, Dr. Stone: Stone Wars;

6 agosto: Alla ricerca della valle incantata, The Society, Beastars 2;

7 agosto: La mummia (tutti i film della saga), The Crown, Log Horizon 3;

8 agosto: The Breakfast Club, Narcos, The Seven Deadly Sins 4,