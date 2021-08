Attualmente la connessione 4G potrebbe essere davvero un serio pericolo per tantissimi utenti, e questo a causa di un pericoloso malfunzionamento nella sua sicurezza che potrebbe causare dei seri danni a chi usa questa rete ogni giorno. Infatti, da qualche tempo pare che sia avvenuta una scoperta molto importante e lo è in particolar modo per due motivi: il primo è che il 4G è la rete più utilizzata in questo momento nel mondo; il secondo è che il 5G sta tardando ad arrivare, quindi la problematica potrebbe anche protrarsi più del dovuto nel tempo. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

4G: questa falla potrebbe portare molti problemi

I problemi che potrebbe portare questa pericolosa falla riguardano principalmente la comunicazione tra host e provider, essendo che questa è messa a dura prova dal malfunzionamento esistente. Questo perché mentre avviene questo delicato processo, chiunque ha la possibilità di entrare nella comunicazione e istituire una connessione internet finta. Mediante questo trucco non sarà impossibile per i malfattori tenere traccia di tutti i dati che entrano ed escono.

In più, la cosa peggiore che può accadere è che il malfattore riesca ad entrare facilmente in possesso dei dati sensibili dell’utente e utilizzarli a suo favore. Così facendo, potrebbe facilmente accedere al suo conto corrente e svuotarlo. L’amara verità in tutta questa situazione è che attualmente non c’è un modo vero e proprio per andare ad arginare la problematica. L’unica cosa che potrebbe sconfiggere il malfunzionamento è che il 5G entri definitivamente in scena.