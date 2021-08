Non c’è di certo entusiasmo da parte degli italiani quando si parla di pagare le tasse. Ciononostante, è ugualmente necessario procedere al pagamento delle suddette affinché si vogliano ricevere dei servizi di fondamentale importanza per far funzionare le proprie abitazioni. Anche se, in base ad alcune verifiche delle ultime settimane, sembra che ci siano delle persone che ricorrono a dei trucchetti non proprio legali per evitare il pagamento delle bollette.

Infatti, pare che siano sempre di più le persone che vanno a modificare i loro apparati di misurazione, ossia i contatori. Fanno ciò, come detto prima, per limitare o addirittura azzerare il costo delle bollette. Nella capitale sono state intercettate diverse persone che avevano compiuto questa manovra, e sembra anche che le società che hanno ricevuto maggiori danni da queste pratiche siano state Enel e Acea.

Contatori modificati: ecco come si evita la bolletta