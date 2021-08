Un meraviglioso volantino Comet attende gli utenti fino al 31 agosto 2021 in ogni punto vendita in Italia, i prezzi sono bassi ed assolutamente economici, grazie ai quali sarà facilissimo pensare di spendere poco o niente per l’acquisto di nuovi dispositivi.

La campagna promozionale, come era facile immaginarsi, risulta essere disponibile anche sul sito ufficiale dell’azienda, con possibilità di ricevere gratuitamente la merce a proprio domicilio, a patto che la spesa superi comunque i 49 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica. Allo stesso modo, segniamo comunque la possibilità di affidarsi al Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi, al superamento dei 199 euro di spesa.

Comet: il nuovo volantino ha tantissimi sconti

Il nuovo volantino Comet riesce a far sognare gli utenti con tantissimi prezzi bassi, a partire ad esempio dalla possibilità di accedere ad un incredibile Samsung Galaxy S20 FE, disponibile all’acquisto alla modica cifra di 399 euro. Non sarà recentissimo, ma comunque risulta essere ancora abbastanza aggiornato, anche in termini di prestazioni generali.

Volendo invece puntare su soluzioni più recenti, ed in linea con la medesima fascia di prezzo, ecco arrivare Xiaomi Mi 10T, Motorola Moto G30, samsung Galaxy A22, Xiaomi Redmi 9, Oppo A74, Oppo Find X3 Lite o anche un buonissimo Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

L’unico top di gamma degno di nota è comunque l’Apple iPhone 12 Pro, uno smartphone unico nel proprio genere, in vendita ad ogni modo a ben 1099 euro, una cifra particolarmente elevata, ma adeguata al prodotto in sè.