Il nuovo volantino Carrefour è assolutamente incredibile, rappresenta un’ottima campagna promozionale su cui fare affidamento, sempre nell’ottica di cercare di spendere il meno possibile, senza mai dover rinunciare alla qualità generale.

La soluzione che andremo a raccontare nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere attiva solo ed esclusivamente nei punti vendita in Italia, non online sul sito ufficiale, per acquisti effettuati in ogni negozio sparso per il territorio. Tutti i prodotti sono commercializzati con la solita garanzia della durata di 24 mesi, e sono disponibili nella variante no brand, ovvero con aggiornamenti rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico.

Carrefour: quanti sconti nel volantino

La spesa da Carrefour è ridotta ai minimi termini, anche relativamente alla qualità dei prodotti effettivamente disponibili, tutti in vendita ad un prezzo non superiore ai 379 euro. I modelli da non perdere assolutamente di vista sono TCL 20L, Xiaomi Redmi Note 9T, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi Note 10S, Alcatel 1SE 2020, Samsung Galaxy A12 e simili.

Nell’eventualità in cui vogliate spendere ancora meno, non dovete assolutamente mancare l’acquisto dell’Oppo A15, uno smartphone veramente economico, disponibile a 89 euro, ma solo ed esclusivamente nella giornata di Sabato 21 agosto, e con scorte estremamente limitate.

Tutti i prodotti elencati nell’articolo sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, e sono in vendita nella variante sbrandizzata, come anticipato nell’articolo. Se volete approfondire la conoscenza della campagna promozionale, ricordatevi di aprire quanto prima le pagine che potete trovare qui sotto.