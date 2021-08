I nuovi sconti del volantino Bennet sono veramente incredibili, tutti si ritrovano a poter approfittare di prezzi molto più bassi del normale, con riduzioni importanti nel momento in cui si vorranno acquistare alcuni dei migliori prodotti attualmente in circolazione.

Spendere poco con Bennet potrebbe essere davvero più semplice del previsto, basterà decidere di recarsi direttamente in negozio, senza affidarsi al sito ufficiale, per riuscire ad avere l’opportunità di risparmiare decisamente più del previsto. Tutti i prodotti commercializzati dall’azienda sono in versione no brand, con annessa garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nella medesima location.

Bennet: spesa ridotta ai minimi termini

Il volantino bennet affonda le proprie radici direttamente in uno smartphone incredibile, stiamo parlando dell’ottimo Apple iPhone 11, un prodotto unico nel proprio genere, impreziosito da prestazioni da top di gamma, nonostante sia sul mercato da più di un anno ormai. Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente, in quanto basteranno 499 euro per il suo acquisto definitivo, nella variante no brand con garanzia di 24 mesi.

Gli utenti che invece saranno disposti a spendere cifre più basse, potranno affidarsi all’accoppiata Samsung Galaxy A02 o Xiaomi Redmi Note 9, entrambi disponibili al prezzo finale inferiore ai 159 euro, una cifra complessivamente conveniente, data la qualità generale del prodotto in sé.

Il risparmio da Bennet è notevole e non si limita solamente ai suddetti prodotti, se interessati ed incuriositi dalla campagna promozionale, potete approfittare delle proposte indicate poco sotto.