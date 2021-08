Arrivano interessanti novità per i clienti WindTre, in particolare per coloro che aderiscono periodicamente a WinDay, il programma di fidelizzazione dell’operatore.

Per chi ancora non lo conoscesse, WinDay è l’iniziativa WINDTRE che mette in palio per i clienti Wind Tre diversi premi giornalieri e settimanali. Ogni giorno propone regali, buoni sconti e altre promozioni presso rivenditori convenzionati.

WinTre vi regala sconti per musei ed eventi grazie a WinDay

Per la giornata dello scorso oggi, 16 agosto, WindTre ha proposto ai suoi clienti di usufruire del 15% di sconto su Musement, la piattaforma online che permette di prenotare biglietti per musei, attrazioni, tour guidati in Italia. Lo sconto potrà essere utilizzato entro il prossimo 29 agosto. Oggi, mercoledì 18 agosto 2021 l’operatore permette di vincere ai propri clienti con il concorso 3 Speaker Portatili JBL.

Domani, potrete vincere fino a 3000€ in ricariche o sconti in fattura partecipando al Quiz. Il Giga Quiz invece, domani non sarà disponibile. Da venerdì a domenica, con CHILI potrete ottenere 1 film gratuito ogni settimana da scegliere da una ricca selezione di film a noleggio. Questa week in evidenza sul catalogo le commedie “L’estate addosso” e “Beata ignoranza”, il film “Amiche da morire” e per tutta la famiglia il film “Pinocchio”.

Vi ricordo che dal lunedì al giovedì è visibile su WINDAY il nuovo magazine CHILI con le anteprime del weekend, nonché video, interviste e possibilità di acquistare fuori promo FILM su CHILI a prezzi scontatissimi! Continua ancora per tutto il weekend il nuovo Concorso DiPiù Estate di WINDAY! 100 premi in palio ogni fine settimana per tutta la stagione estiva! Questa settimana in palio 100 carte regalo Trenitalia per il valore di 50€ ciascuna! Il cliente può giocare ogni giorno dal venerdì alla domenica.