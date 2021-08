Vodafone, come dimostrato anche in precedenti approfondimenti su queste pagine, è al centro della telefonia mobile in estate grazie ad una serie di tariffe low cost pensate soprattutto per i nuovi clienti. Il gestore inglese, comunque, non guarda solo alle promozioni con costi da ribasso, ma cerca di offrire soluzioni anche per i servizi. Ad esempio, Vodafone è uno dei primi operatori a garantire le eSIM ai suoi abbonati.

Vodafone, le schede virtuali anche online in estate

Le schede virtuali per le reti di Vodafone hanno un costo di 10 euro e sono disponibili per tutti gli utenti, nel momento dell’attivazione di una nuova offerta. I clienti che decideranno di acquistare una eSIM riceveranno un codice QR.

Il funzionamento delle eSIM è del tutto speculare a quello delle classiche SIM. Il codice QR, oltre a rendere operativa la rete sullo smartphone, sarà utile anche per sostituire gli attuali codici PIN e PUK per lo sblocco e il blocco della linea.

Le eSIM di Vodafone sono già da ora disponibili per gli smartphone di nuova generazione. Il gestore ovviamente rilascia questo servizio sia per i dispositivi Android che per gli iPhone.

La grande novità dell’estate per i clienti di Vodafone è però un’altra. A differenza della primavera, in estate le eSIM del gestore saranno disponibili anche attraverso il sito web ufficiale. Le schede virtuali del provider sono compatibili ora con tutte le tariffe a listino sull’indirizzo internet. Unica mancata compatibilità ad oggi è quella con le operazioni low cost ed operator attack dedicate alla portabilità del numero.