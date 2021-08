Da ieri 17 agosto 2021 alcuni clienti privati TIM di rete fissa selezionati possono di nuovo attivare l’offerta ricaricabile mobile xTE TIM Cross L a 9,99 euro al mese.

L’offerta è a tempo indeterminato, salvo disattivazione gratuita, e si rinnova di default su credito residuo. E’ possibile attivare TIM Ricarica Automatica con pagamento del rinnovo dell’offerta su carta di credito, conto corrente o carte conto prepagate. Scopriamo i dettagli.

Tim propone tutto illimitato a meno di 10 euro al mese

xTE TIM Cross L prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico nazionale internet mobile in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

L’offerta xTE TIM Cross L, disponibile fino al 30 Settembre 2021, salvo eventuali proroghe o cambiamenti, è dedicata ad alcuni già clienti di rete fissa TIM, ed è sottoscrivibile solo per i nuovi clienti di rete mobile che richiedono contestualmente la portabilità del proprio numero mobile da qualsiasi operatore nazionale. Con la domiciliazione direttamente nella fattura TIM di rete fissa e l’iniziativa TIM Unica, l’offerta diventa tutto illimitato: ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati di traffico nazionale internet mobile in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload a 9,99 euro al mese.

Nelle offerte che prevedono chiamate e/o eventuali messaggi illimitati, TIM precisa che il consumatore è tenuto ad utilizzarli secondo buona fede e correttezza per un totale di 18000 minuti di chiamate e di 18000 SMS al mese. Per le offerte con Giga Illimitati TIM considera uso non conforme a buona fede il superamento di 600 Giga mensili. Visitate il sito ufficiale per maggiori dettagli.